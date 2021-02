Wordt het echt heel koud? 'De weermensen zijn onrustig'

Het heeft alles te maken met een lagedrukgebied dat nu nog boven de Atlantische Oceaan ligt. Dat gebied komt dichterbij en trekt komend weekend waarschijnlijk bij ons voorbij. Maar wáár precies: dat maakt veel uit voor de kou, weet De Jong.

De lucht bepaalt de temperatuur

"Een lagedrukgebied draait tegen de klok in", zegt De Jong. "Dat betekent dat als het gebied net ten zuiden van ons land ligt, je wind uit het oosten of noorden krijgt. Die lucht is veel kouder dan lucht uit het westen."

Dus: stel je voor dat een klein lagedrukgebied precies boven het midden van Nederland ligt. De Jong: "Dan heb je in het oosten zuidenwind, in het noorden oostenwind, in het westen noordenwind en in het zuiden westenwind. Dan ontstaan er vaak grote verschillen in temperatuur.