Het is koud, maar er komt geen eerste marathon op natuurijs: 'Niet toegestaan'

De reden laat zich raden: corona. Op dit moment is er geen officiële wedstrijd toegestaan als het gaat om schaatsmarathons. "We hebben een paar weken geleden een streep gezet onder dit marathonseizoen", zegt Carl Mureau, woordvoerder van de schaatsbond. Voor het langebaanschaatsen van de professionals in Thialf is een uitzondering gemaakt.

Geen ijsvloer in Haaksbergen en Noordlaren

Schaatsverenigingen die in andere jaren altijd een gooi deden naar de marathonprimeur, hadden eerder ook al aangegeven de schaatsbaan dit jaar niet te prepareren. "Als gevolg van de coronapandemie heeft het bestuur van IJs- en Skeelerclub Haaksbergen IJSCH unaniem besloten deze winterperiode geen baan te realiseren", is te lezen op de site van de club. Onder meer in 2019 werd de eerste marathon daar gehouden.