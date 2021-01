Zo koud was het deze winter nog niet: -8,6 bij Groningen

Vooral in het noorden van ons land was een kruik geen overbodige luxe. In het Drentse Eelde, onder de rook van de stad Groningen, werd het -8,6 graden, in Leeuwarden -8. "Aan de grond vroor het in Eelde zelfs ruim 10 graden", zegt Leander de Wit van Buienradar. Overdag wordt het in het noorden vandaag ook niet veel warmer dan een graad of 1, in het midden en zuiden ligt de temperatuur nog een of twee graden hoger.

Matige vorst in De Bilt

Ook in de rest van Nederland vroor het vannacht. In De Bilt werd het -5,3, matige vorst dus. Het is matige vorst als de temperatuur onder de 5 graden onder nul uitkomt. "En matige vorst in De Bilt kwam voor het laatst voor op 21 januari 2019", zegt De Wit.