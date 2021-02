Wakker Dier: Jumbo adverteert meest met kiloknallers, zorgen om stunts met vlees

Wakker Dier houdt sinds 2010 alle vleesaanbiedingen bij van grote supermarktketens. De organisatie maakt zich zorgen, want waar er de afgelopen jaren steeds meer aanbiedingen waren met vlees mét een keurmerk, stagneerde die lijn afgelopen jaar. "Jumbo en Lidl duwen de consument keihard richting het ergste leedvlees", zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Veel te winnen bij rundvlees

Want vlees zonder onafhankelijk keurmerk, dat is kiloknallervlees, zegt Wakker Dier. Net als in 2019 is 51 procent van alle aanbiedingen een reclame met dat soort vlees. In 2015 was dat nog 88 procent. De grootste winst werd de afgelopen jaren behaald met varkensvlees, zegt Hilhorst. "Maar er is nog heel veel te winnen bij rundvlees en kip. Gehakt, worstjes, slavinken, het is nog heel vaak zonder keurmerk."

Nog vaak is rundvlees het vlees van uitgemolken melkkoeien, zegt Hilhorst. "Als die melk niet met een keurmerk is, dan is het vlees per definitie ook niet met een keurmerk."