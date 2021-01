Weinig respect dit keer: ruziemakers Rico Verhoeven en Hesdy Gerges vanavond in de ring

Omdat organisator Glory toch graag een vechtspektakel wilde organiseren met vechters in de zwaarste categorie, werd Gerges aangewezen. Of hij nu een gevecht met Rico heeft verdiend? Misschien niet op basis van zijn recente prestaties, maar misschien dat zijn ruzie met Verhoeven een rol speelt. "Of hij het per se verdient, weet ik niet. Maar een cadeautje geven is altijd leuk toch. Ik denk dat hij heel blij werd van het telefoontje", zegt Rico erover.

'Er zit een verhaal achter'

Maar krijgt Gerges echt alleen maar de kans omdat hij in die beruchte persconferentie uitviel tegen Verhoeven? Dat denkt Verhoeven niet, al speelt het misschien wel een beetje mee. "We weten dat Hesdy een trainingsbeest is en altijd in de gym is. Hij is altijd bezig met de sport. Dus hij is zeker een goede en geduchte tegenstander. En er zit een verhaal achter."

Bekijk hier de voorbeschouwing op de wedstrijd met beide mannen: