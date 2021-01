Ouders overleden Pepijn (14): 'Wat doen we onze kinderen aan met ingrijpende maatregelen?'

De ouders van Pepijn roepen andere ouders nu dringend op: hou je kind goed bij je. "Ze hebben zo veel zorg nodig in deze coronatijd. Ze zijn mogelijk nog kwetsbaarder dan de ouderen van boven de 80. Hun 'onderliggend lijden' is van een heel andere orde dan dat van de senioren, maar zeker zo fragiel. Laten we ze vasthouden. Écht leren kennen. Steunen. Ze hebben ons nodig, ze hebben elkaar nodig."

Ingrijpende maatregelen

En ze doen een appel aan de politiek: "Laten we in godsnaam goed nadenken wat we elkaar en onze kinderen aandoen met ingrijpende maatregelen om een virus uit te bannen, waar zij zelf nauwelijks last van hebben, en dat nooit meer weggaat."

Die oproep lijkt aangekomen te zijn in de Tweede Kamer. GroenLinks-leider Jesse Klaver refereerde in een Kamerdebat aan de rouwadvertentie en zei dat zijn 'hart ervan brak'. "Zijn overlijden is een gevolg van deze crisisbestrijding", sprak hij. "We zien dat niet alleen de fysieke veiligheid in gevaar is, maar de psychische veiligheid is in het geding." Iets wat psychologen, onder wie Yvonne van den Berg, alleen maar kunnen beamen.

Psychische klachten

Klaver riep het kabinet op om goed na te denken welke prijs jongeren moeten betalen voor het bestrijden van de coronacrisis. "Welke extra maatregelen gaan er genomen worden om iets te doen aan de psychische klachten die nu ontstaan bij jonge mensen? Want ons beschermen tegen Covid is net zo belangrijk als de mentale gezondheid van jongeren."