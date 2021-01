Verdachte relschoppers zijn dure spullen kwijt, tot onschuld is bewezen

Voor de relschoppers zelf zijn de gevolgen flink. Het OM kan op deze manier beslag leggen op de inhoud van bankrekeningen, en salaris wordt niet naar de persoon zelf overgemaakt, maar naar het OM. Totdat de verdachte onschuldig wordt verklaard. Sackers: "Dan is er een wet die zorgt dat de spullen terugkomen bij de rechthebbende."

Collectieve verontwaardiging

Waarom het OM dit doet? Sackers: "Je kunt je voorstellen dat de collectieve verontwaardiging groot is. Niet zozeer over de reltrapperij, met name over de schade die is berokkend aan ondernemers die het al zwaar genoeg hebben. Dat kan een motief van het OM zijn geweest."