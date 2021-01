Gelekte GGD-gegevens werden mogelijk al tientallen keren gebruikt

Waar ging het mis?

De kritiek zit hem in de vrije toegang voor GGD-medewerkers tot de grote coronasystemen met daarin de privégegevens van miljoenen Nederlanders, het gebrek aan toezicht op die systemen en het massaal aantrekken van externe uitzendkrachten die allemaal in die data kunnen neuzen.

De GGD stelt in een reactie niet bekend te zijn met deze signalen. "Waar dit het geval is is dit zeker kwalijk, want wij waarderen medewerkers die ons op risico’s wijzen."