Jacht op jonge kiezer geopend: 'Onvrede en machteloosheid groter dan ooit'

Minder interesse

Lijsttrekker Van Duijn beseft dat. Vanwege corona denkt hij zelfs dat jongeren nog minder interesse hebben in politiek. "Vanwege corona zijn de scholen dicht en worden ze minder met politiek geconfronteerd. Veel jongeren zijn wel klaar met het nieuws, omdat het alleen maar over corona gaat."

Aan de andere kant: de behoefte om serieus genomen te worden groeit. Volgens Van Duijn is de afstand tussen de Tweede Kamer en jongeren groot. "Neem de gemiddelde leeftijd in de Kamer. Die is 47 jaar. Er is maar één Kamerlid onder de 30. De onderwerpen zijn vaak ook oubollig en worden vanuit een verouderde visie behandeld."

Jongeren houden van oud

Onderzoeker Rekker nuanceert dat. "Uit onderzoek blijkt dat jongeren nèt iets vaker op jongere politici stemmen. Maar het effect is klein. Een aantal van de populairste politici onder jongeren is zelfs ook heel oud." Kijk maar naar het buitenland. "De Britse politicus Jeremy Corbyn was heel populair onder de jeugd. Net als Bernie Sanders. En in Italië was Beppe Grillo van de Vijfsterrenbeweging razend populair onder jongeren."

We weten ook dat het stemgedrag van jongeren vaak wat extremer is dan dat van ouderen, zegt Philip van Praag. De politicoloog deed onderzoek naar het stemgedrag. "Jongeren zitten meer in de flanken. Ze stemmen links, zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren. Of juist rechts: denk aan partijen als Forum of PVV."