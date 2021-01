Wel arrestaties, geen rellen rond avondklok: 'Het is relatief rustig'

De politie was onder meer in groten getale aanwezig op de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren maandag aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Daar werd na 21.00 uur de straat door de mobiele eenheid leeg geveegd. Tot schermutselingen kwam het niet.

Wel werd nog zeker een arrestatie verricht voor het negeren van de avondklok.

Voetbalsupporters

In het centrum van Breda werd in de loop van de avond door de politie een grote groep mensen gesommeerd naar huis te gaan. Ook zijn er in de stad meerdere aanhoudingen verricht, maar een woordvoerder van de politie wist nog geen exact aantal.

De mensen liepen om nog onbekende reden door de stad, waarop ze bij elkaar zijn gedreven door de politie. Agenten hebben hen vervolgens opgedragen om naar huis te gaan. Volgens de politiewoordvoerder gaf een groot deel daaraan gehoor. Volgens Omroep Brabant ging het om supporters van NAC.

Op meerdere plekken in Nederland gingen voetbalsupporters de straat op, zoals te zien is in onderstaande video: