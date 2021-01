In meerdere steden voetbalsupporters op de been 'om stad te beschermen'

Ook in Den Bosch zijn supporters op de been. FC Den Bosch-fans lopen in oranje hesjes door de stad. De politie zegt tegen Omroep Brabant dat zij de supporters niet gevraagd heeft om mee te helpen de rellen te voorkomen.

"Wij zijn op de hoogte van het initiatief. We waarderen dat ze steun willen betuigen. Het is een mooi sentiment en het wordt gewaardeerd. Maar het is niet meer dan dat."