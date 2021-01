OM en politie doen oproep aan ouders: hou je kinderen thuis

Strafblad

De avondklok is er niet voor niets, stellen de politie en het OM. "Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan", zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant.

"Als je kind strafbare feiten pleegt, is de kans groot dat hij een strafblad krijgt. De consequenties daarvan zijn echt heel groot."

Ook burgemeesters riepen vandaag ouders op om hun kinderen binnen te houden, zodat ze niet gaan rellen op straat.