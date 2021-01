Rutte bezoekt instelling verstandelijk gehandicapten na rellen: 'Vreselijk dit'

Premier Rutte heeft in de Schilderswijk een instelling voor verstandelijk gehandicapten bezocht die het mikpunt was van relschoppers. "De bewoners zijn zich kapot geschrokken. Het is verschrikkelijk", zei de premier. Rutte deed ook een oproep: "Ken je iemand die wil rellen of die dit doet, zeg dan: stop hiermee. Ook de omgeving heeft een taak."

Meerdere ramen van de woon- en dagbestedingslocatie werden zondagavond bij de rellen in de Schilderwijk vernield. De bewoners en verzorgers zijn zich kapot geschrokken van de vernielingen. Doet me veel "Dat hier zoveel schade is aangericht doet me heel erg veel", zei Rutte na zijn bezoek. Hij bezocht de instelling om de bewoners en verzorgers een hart onder de riem te steken. "Ik heb naar hun verhalen geluisterd", zei de premier na afloop. "En ik was erg onder de indruk", zegt hij in de video hieronder: Bekijk deze video op RTL XL Volgens Rutte is er nooit een excuus voor crimineel gedrag. Het stoppen van de rellen is een taak van ons allemaal, vindt hij. "Ook van de omgeving van relschoppers. Ouders en vrienden kunnen een bijdrage leveren en zeggen tegen de relschoppers: stop hiermee." Rutte is ervan overtuigd: "99,9 procent van de Nederlanders keurt dit gedrag af." 'Onder de indruk van politie' Verder zei de premier dat hij het volste vertrouwen heeft in de politie. "Ik ben erg onder de indruk van het werk van agenten. Onze mannen en vrouwen van de politie zijn heel goed bezig." De premier sprak ook telefonisch met politiemensen. Hij belde daarnaast met ondernemers in Rotterdam en Den Bosch. Daar werd maandagavond op grote schaal geplunderd en vernielingen aangericht. lees ook: Tweede Kamer reageert verbijsterd op avondklokrellen: 'Dit doet pijn'