Ikazia Ziekenhuis Rotterdam: geen bezoek vanwege dreiging rellen

ABN AMRO raadt medewerkers aan om eerder naar huis te gaan om niet in onlusten verzeild te raken.

Het hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef gaat nu om 17.30 uur dicht, terwijl dit kantoor normaal gesproken ook tot later in de avond open blijft voor personeel. Ook een ander kantoor in de Bijlmer gaat op hetzelfde tijdstip dicht, net zoals twee vestigingen in Amsterdam-West. Deze kantoren sluiten daardoor een half uur eerder dan normaal.

Signalen

ING geeft aan dat via sociale media en via de politie signalen zijn binnengekomen dat er opnieuw rellen dreigen in delen van Amsterdam.