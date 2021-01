Veel Nederlanders pikken de rellen niet en laten dat nu horen: 'We zijn het spuugzat'

Leslie is ervan overtuigd: "Je hoort vaak de tekst 'iedereen is het zat', maar deze mensen spreken niet voor Nederland. Het grootste deel van het land is moe van de maatregelen, maar accepteert dat er iets moet gebeuren."

'Ik wil geen burgeroorlog'

Ze moest iets, en dus plaatste ze haar bericht op sociale media. Veel meer kan, en mag nu niet. "Ik denk dat als wij 'gewone' mensen ons kwaad gaan maken, dat er niets van dat groepje relschoppers overblijft. Maar dat kan niet, ik wil geen burgeroorlog."

En daarom plaatste ze de tweet. "Ik hoop dat we met een soort goedheid en liefde onze steden kunnen beschermen. Ik zag gisteren ook de beelden hoe mensen in Eindhoven de boel weer opruimden. Dat vond ik zo mooi. Dat hebben we nodig."

Bekijk hier de beelden van de dag na de rellen in Eindhoven: