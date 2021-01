Thuisbezorgd.nl haalt koeriers van straat in verschillende steden

Alleen de zogeheten 'Scoober-restaurants' komen mogelijk in de problemen met hun bezorging vanwege het besluit van Thuisbezorgd. Zij maken gebruik van de bezorgers van Thuisbezorgd, die nu dus thuis moeten blijven. Om hoeveel restaurants het precies gaat, kon een woordvoerder van Thuisbezorgd niet zeggen.

Veiligheid voorop

Ook pizzaketen Domino's neemt extra maatregelen vanwege de veiligheid. Een woordvoerder zegt dat een aantal filialen gesloten is, waaronder die in Arnhem en Roermond.

Maaltijdbezorger Deliveroo is vooralsnog niet van plan om hun bezorgers thuis te houden. Deliveroo houdt de situatie in de verschillende steden 'nauwlettend in de gaten'. "Veiligheid staat voorop", zegt directeur Stijn Verstijnen.

"We volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid. Als onze bezorgers hebben dat het onveilig is, kunnen ze aan de bel trekken. We hebben vanavond ook contact met meerdere bezorgers in verschillende steden. Zodra wij signalen krijgen dat het niet veilig is, stoppen we met bezorgen. Maar op dit moment is dat niet het geval."