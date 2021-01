Wie is spermadonor K34? Maria wil weten wie haar vader is

Het gaat haar ook om haar toekomstige kinderen: "Ik heb nu een onbekende helft, zij straks een onbekend kwart."

'Rommelig' gehandeld

Volgens Hedda hoeft de vader, die K34 wordt genoemd, zich ook totaal geen zorgen te maken dat anderen op de hoogte raken: "Zijn levenssfeer komt niet in het geding", aldus de moeder, die zei dat de vader wat haar dochter betreft zelf een contactverbod mag regelen. Haar dochter is volgens haar een discreet en door en door goed mens. "En juist zij is bedrogen", aldus Hedda.

De moeder zegt dat zijzelf 'dom is geweest om de dokter te vertrouwen' die destijds zei dat het wel goed zou komen. Ze laakte de volgens haar rommelige manier waarop Rijnstate met de hele kwestie is omgegaan: "U kweekt geen koikarpers of coniferen, maar echte mensen met identiteitsvragen", hield ze het Arnhemse ziekenhuis voor.

'Geen onwil'

Rijnstate zegt volledig begrip te hebben voor de wens van Maria, maar met de rug tegen de muur te staan, onder meer door de overgangsregels toen de wet er kwam en de uitleg daarvan. "Het is geen onwil." Het ziekenhuis heeft eigenlijk geen standpunt en vindt dat het niet in de positie is om te kiezen tussen de belangen van de twee.