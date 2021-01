Roeiers en spoorwegmedewerker melden zich als getuige na dood Lotte (14)

Ook vrijdag meldde zich al een volgens de politie mogelijk waardevolle getuige. Dat was de bestuurder van een blauwe Mercedes die die bewuste middag rond 16.20 uur bij de spoorbrug over het kanaal geparkeerd stond. Dat is dicht bij de plek waar het 14-jarige meisje in een sloot werd gevonden.

Drie verdachten

Een man uit Almelo en zijn twee minderjarige zoons zitten nog altijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Lotte. Hoe ze is omgekomen, wil de politie niet zeggen, alleen dat er sprake is van een misdrijf. Wat de relatie was tussen het meisje en de drie verdachten, is ook nog niet bekend.