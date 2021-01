Man uit Almere opgepakt na bedreigen journalisten

Een 39-jarige man uit Almere is opgepakt voor het bedreigen van journalisten. Hij had in een onlinefilmpje gezegd dat journalisten maar beter ontslag kunnen nemen of naar het buitenland kunnen vluchten omdat hen anders iets zou worden aangedaan.

De NOS en het persbureau ANP hebben aangifte tegen de man gedaan. De Almeerder bedreigde in een filmpje journalisten die verslag hadden gedaan van de rellen op het Museumplein in Amsterdam vorige week. Ook beschuldigde hij de politie er bovendien van het ingrijpen zelf in scène te hebben gezet. Romeo's Agenten in burger, ook wel Romeo's genoemd, waren volgens hem agressief tegen mensen die demonstreerden tegen het kabinetsbeleid. Daarmee zouden de 'stillen' de mobiele eenheid hebben geprovoceerd tot ingrijpen tegen de betogers. De politie heeft aangifte gedaan van smaad. Model Ronald Laken dreigt (NOS-)journalisten die verslag deden van rellen Museumplein met 'zwarte lijst': "Ik zou vluchten uit NL (...) omdat ik weet dat jou iets wordt aangedaan. Dat is mij verteld via-via. (...) Je kunt ook ontslag nemen dan halen we je van de zwarte lijst af." pic.twitter.com/O4NTQ0yHkp — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) January 19, 2021 De man is zaterdag opgepakt. Dat liet het OM vandaag weten. Hij zou vandaag ook weer vrij komen. Journalisten belaagd De afgelopen dagen zijn verschillende journalisten fysiek aangevallen. Gisteren werd in Tilburg een verslaggever van het Brabants Dagblad bekogeld met stenen. Ook werd hij achternagezeten. "Tijdens een poging om te vluchten dook hij een brandgang in, waar hij werd ingesloten door een groep van zo'n 15 man", meldde de krant gisteren. "Via een tuin van een aangrenzende woning kon hij zichzelf in veiligheid brengen." Bijtende stof in gezicht Gisteravond werd een filmploeg van de NOS belaagd tijdens het filmen in een teststraat in Urk. Volgens de NOS hinderden zondag twee jongeren de cameraman tijdens opnames van de teststraat die zaterdagavond uitbrandde. "Er ontstond een woordenwisseling en een worsteling tussen een van de jongeren en de beveiliger. De laatste kreeg een bijtende stof in het gezicht gespoten. Lees ook: Ploeg NOS belaagd tijdens filmen uitgebrande teststraat Urk Gisteren ging het op verschillende plaatsen mis in Nederland. In Eindhoven greep de ME hard in bij een illegaal protest tegen de coronaregels. De politie gebruikte een waterkanon en traangas om te betogers te weren. Ook op het Museumplein in Amsterdam moest de politie ingrijpen. Daar waren zo'n 250 betogers op de been. Ook op andere plekken liep het flink uit de hand. Bekijk hier de beelden: Bekijk deze video op RTL XL Lees ook: 'Ook dit nog', eigenaren vernielde zaken ten einde raad