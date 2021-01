Rutte over rellen: 'Wat bezielt deze mensen, dit is crimineel geweld'

Op verschillende plaatsen in het land was de sfeer gisteravond grimmig. De politie werd aangevallen en relschoppers richtten vernielingen aan. In meerdere gemeenten moest de mobiele eenheid (ME) optreden en in Enschede werd zelfs een ziekenhuis aangevallen.

Rutte toonde 'groot respect' voor burgemeesters, de politie en journalisten. "De politie heeft zeer adequaat opgetreden, op alle plekken", zei hij. En: "Van journalisten blijf je af."