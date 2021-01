Zij kregen een boete voor schenden avondklok: 'Boel geld, maar geen spijt'

Rond half 10 's avonds ging het al mis: Dylan en zijn vrienden liepen een groep surveillerende agenten tegen het lijf. "De agenten vroegen ons of we een verklaring bij ons hadden. Die hadden we niet, we zitten nog op school. We waren niet tot antwoorden verplicht, zeiden ze erbij."

Vastberaden

De agenten waren vastberaden: Dylan en zijn vrienden kregen 95 euro boete. "Dat is natuurlijk best zuur. Een boel geld als je nog op school zit." Maar spijt heeft Dylan niet. "Ik vind het absurd dat je niet na 21 uur over straat mag lopen."

Of hij het nog een keer gaat doen? "Dat weet ik nog niet, maar we hebben nu ons punt in ieder geval gemaakt."