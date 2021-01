Fietser probeert controle avondklok te omzeilen, Kim filmt alles: 'Hilarisch'

Toen Kim een fietser aan zagen komen rijden, besloot ze het te filmen met haar telefoon. "Het was rond 21.15 uur. Ik kende de fietser niet, maar het was heel grappig. Je ziet hem denken: 'Oh nee, ik ben de Sjaak'. Hij probeerde nog om te keren. Maar daarvoor was het al te laat."

Kim, vervolgt lachend: "Daarna probeerde hij nog te vluchten door een andere straat in te rijden, maar dan ziet hij dat ook daar agenten staan."

Motoragent

De fietser besluit vervolgens om in rap tempo door de controle heen te fietsen. "De motoragent ziet dat gebeuren en start daarna zijn motor. De motoragent keerde vrij snel daarna ook weer terug. We weten niet hoe het is afgelopen en of de fietser een boete heeft gehad."

Volgens Kim hebben de agenten tot ongeveer half 11 gecontroleerd. "Het is een drukke straat, maar er waren best nog wel veel mensen buiten vond ik."

Kim en haar medestudenten zijn zeker van plan zich aan de avondklok te houden. "Een boete van 95 euro? Zonde van het geld."