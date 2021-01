Pak sneeuw in Limburg en Brabant én er komt nog meer aan

Afgelopen nacht trokken de winterse buien vanuit het westen over ons land. "Eerst viel er alleen nog natte sneeuw en hagel in het westen van het land", zegt Vermeulen. "In de loop van de avond viel er verse, witte sneeuw in het zuidoosten", zegt Vermeulen.

16 centimeter

Vooral in Limburg en Brabant viel lokaal een flink pak, volgens Vermeulen. "Op de Vaalserberg is wel 16 centimeter gevallen." En door de avondklok is de sneeuw op veel plekken nog onaangetast.