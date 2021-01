Guilhermina kwam onterecht in Opsporing Verzocht: 'Ik ben geen dief'

Het lijkt te bizar om waar te zijn. Toch is dit precies de nachtmerrie waar Guilhermina Alves (65) in belandde. Ze komt oorspronkelijk uit Portugal maar woont al sinds 1980 in Nederland, samen met haar man Avelino (72). Ze heeft haar hele leven hard gewerkt. Eerst in een vleesfabriek, en de laatste twee jaar als schoonmaakster bij een financiële instelling.

Babbeltruc

Maar twee jaar geleden werd haar leven op zijn kop gezet. Het is januari 2019, Guilhermina is samen met haar man op vakantie in Portugal, als ze ineens een vreemd telefoontje krijgt van haar stiefdochter Olivia. "Zij vertelde me dat ik te zien was geweest bij Opsporing Verzocht. Ik dacht eerst dat het een grapje was", vertelt ze aan RTL Nieuws.

Maar het is geen grapje. In de uitzending van 8 januari 2019 wordt er bij Opsporing Verzocht aandacht besteed aan een babbeltruc. Op beelden is te zien hoe twee mannen eerst de pincode, en daarna de pinpas van een oudere man afhandig maken. En even later worden er beelden getoond van Guilhermina, die geld opneemt bij een pinautomaat aan de Korte Lijnbaan in Rotterdam.