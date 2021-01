Remco is diplomaat en woont met man en drie kinderen in China: 'Een beetje terug de kast in'

Remco is er voor Nederlanders in China die hulp nodig hebben, zoals gevangenen die als het lukt elke maand bezoek van hem of zijn medewerkers kunnen verwachten. "Ze hebben vaak geen familie in de buurt die kan langskomen, dat is heel eenzaam."

Droombaan opgezegd

Het diplomatenbestaan is een bijzonder leven. Om de paar jaar verhuizen naar een ander land, is daar een groot onderdeel van. "Gelukkig is mijn man Carter daar vrij makkelijk in. Ik zeg weleens: als diplomaat is het minder moeilijk, je komt terecht op een consulaat of ambassade in een ander land, waar je gelijk je collega’s en je structuur hebt. Maar je gezin moet zich daar veel meer zelf zien te redden."

Carter koos ervoor zijn 'droombaan' op te zeggen. Tot kort na de adoptie van Ella, het gezin woonde toen in Amsterdam, was hij zenderdirecteur van Net5. "Zoals meer jonge ouders namen we allebei een dag vrij en de moeder van Carter hielp op de andere dagen met Ella. Maar dat werkte niet voor ons. Onze droom om een gezin te stichten was eindelijk gelukt en Carter wilde er volledig voor Ella zijn. Hij koos ervoor zijn baan op te zeggen – we zitten in de gelukkige situatie dat dat ook mogelijk is."