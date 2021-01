Minister Dekker verleent met tegenzin gratie aan moordenaar café 't Koetsiertje

De laatste keer was in 1986. Al was er één uitzondering: in 2009 werd een man vrijgelaten die terminaal ziek was. Vanwege het gratieverzoek is de cafémoordenaar nu vrij om te gaan en staan waar hij wil.

Minister Dekker wees het gratieverzoek van Y. meerdere keren af, maar werd elke keer door de rechter teruggefloten. Na een uitspraak van het gerechtshof gisteren kon Dekker niet anders dan alsnog het gratieverzoek inwilligen, schrijft de demissionair minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Onvoldoende argumenten

Het hof stelde dat er 'onvoldoende argumenten zijn om gratie te weigeren.' Volgens minister Dekker laten nationaal en internationaal recht hem geen andere keuze.

Als hij toch gratie zou blijven weigeren bestaat het 'reële risico' dat rechters in de toekomst geen levenslang meer opleggen, zo redeneert de demissionair minister.