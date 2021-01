Rutte: per direct maximaal één persoon op bezoek

"Met de avondklok willen we minder groepsvorming, minder contacten en vooral minder thuisbezoek bereiken", zei premier Rutte. Er is nog wel een goedkeuring van de Tweede Kamer nodig. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer over deze ingrijpende maatregel. De bedoeling is dan dat zaterdag of zondag de avondklok ingaat.

Corona-moe

"We moeten nu ons uiterste best doen om een derde golf voor te blijven", zei de premier. "De coronacrisis gaat onder onze huid zitten. We zijn corona-moe. Ik ook", zei premier Rutte. "Maar wat we nu vragen, gaat heel veel opleveren. Er is nu geen ander alternatief."