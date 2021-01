Marktplaats weert advertenties voor jassen maaltijdbezorgers

Verkoopplatform Marktplaats weert advertenties voor tweedehands jassen en andere toebehoren van maaltijd- of pakketbezorgers. In de aanloop naar de beslissing over een avondklok boden steeds meer mensen kledij van maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd.nl en Deliveroo te koop aan.

Die prezen ze vaak aan als middel om 's avonds toch op pad te kunnen gaan, omdat voor deze bezorgers waarschijnlijk uitzonderingsregels gaan gelden. "In het kader van de pandemiebestrijding laten we geen producten toe die als doel hebben de regels te omzeilen", verklaart een woordvoerder van het internetbedrijf. Een team van Marktplaats verwijdert en blokkeert sinds dinsdag advertenties voor de bezorgersjassen. Honderd euro voor een jas Gisteren berichtte RTL Nieuws al over de opvallende trend en sprak met meerdere aanbieders van jassen. Zo kreeg Jeffrey biedingen binnen van 125 euro voor een jas. Ook Madou uit Amsterdam zette zijn nieuwe bezorgjas op Marktplaats. Met een wervend tekstje."Binnen een uur was-ie al weg", zei de aanbieder. Lees ook: Avondklok omzeilen? 'Opeens veel interesse in leenhonden en Thuisbezorgd-jassen' Razend populair Thuisbezorgd-jassen, die dinsdag nog voor honderden euro's werden aangeboden, zijn inmiddels lastig te vinden op Marktplaats. Ook de advertentie van Madou is weggehaald, laat hij weten. Enkele advertenties voor jassen waarin bezorgers van concurrent Deliveroo over straat gaan, stonden woensdagochtend nog wel online. Vraagprijzen varieerden van 45 euro tot 200 euro voor een complete set met bezorgtas. Kost tijd Marktplaats geeft aan dat het tijd kost om alle avondklok-advertenties te filteren en te blokkeren, omdat het om maatwerk gaat. Naast de uitdossing van maaltijdbezorgers, verschenen ook meer advertenties voor bedrijfskleding van bijvoorbeeld de pakket- en postbedrijven PostNL en DHL op Marktplaats. Ook de bezorging van pakketten moet namelijk na de ingang van een avondklok onbelemmerd doorgaan.