Avondklok omzeilen? 'Opeens veel interesse in leenhonden en Thuisbezorgd-jassen'

Als de avondklok er gaat komen, komt er zo goed als zeker een uitzondering voor mensen die 'aangelijnd hun huisdier uitlaten.' Ook lijkt er een uitzondering voor maaltijdbezorgers in de maak; eten moet immers bezorgd kunnen blijven worden.

Veel vraag naar een leenhond

Die uitzonderingen maken sommige mensen creatief. Want: als je geen hond hebt, dan leen je er toch eentje.

"We zien de afgelopen dagen opvallend veel aanvragen voor leenhonden", zegt Jos van Prooijen van de site Match een Leenhond. "De vraag van vrijwilligers die een hond willen uitlaten is sinds corona flink gegroeid. En de afgelopen dagen helemaal. En ik schat zo in dat de avonduren populair gaan worden voor het uitlaten. We komen echt honden tekort."

Koop geen hond

De site 'matcht' hondenbezitters en mensen die graag eens op pad willen met een hond. "Normaal hebben we een paar aanvragen per week, nu zeker 10 per dag. Die avondklok is voor honden goed nieuws. Die werden nog nooit zo vaak uitgelaten."

Van Prooijen waarschuwt: "Ga nou niet in een opwelling een hond aanschaffen. Zo'n dier kost heel veel tijd en verzorging."