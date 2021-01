​​​​​​​RIVM: zo'n 200 besmettingen met Britse coronavariant vastgesteld

Volgens berekeningen kan half maart het punt worden bereikt dat meer Nederlanders de Britse variant hebben dan een andere variant. Meer dan 200.000 mensen tegelijk zouden dan besmet zijn en per dag zouden er aanzienlijk meer dan 10.000 mensen positief getest worden.

In de tweede helft van maart liggen in dat geval meer dan 3000 mensen in de ziekenhuizen. Nu zijn dat er 2500.