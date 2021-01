Automobilist loopt weg na ongeval, laat medepassagier zwaargewond achter

Daarbij raakte een passagier van de aangehouden man, een 25-jarige inwoner van Medemblik, zwaargewond.

Onder invloed

De bestuurder van de auto was na het ongeval te voet weggegaan, en liet zijn medepassagier dus zwaargewond achter.

De politie vond de bestuurder van de personenauto later terug. Hij bleek gewond te zijn en is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Hij was onder invloed.

Strafbaar

"Het wegrijden van de plaats van een verkeersongeval is strafbaar", zei politiewetenschapper Jaap Timmer in een eerder interview op deze site.