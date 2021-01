Het vriest niet (echt), gaat het nog sneeuwen? 'Je moet snel zijn'

Hoe dat kan? "Het gaat zo meteen afkoelen, onder andere door de sneeuw die onderweg is. Dus dan is het alsnog koud genoeg."

Vanuit Zeeland

De sneeuw trekt vanuit Zeeland ons land in. "Daar vallen de eerste vlokken al rond het middaguur. Rond 17.00 uur zal het in het hele land sneeuwen."

Maar let op: als je er van wilt genieten, moet je niet te lang wachten. "De sneeuw kan in de avonduren vanuit het westen overgaan in natte sneeuw, ijsregen of zelfs ijzel. Bovendien stopt het in Zeeland rond 20.00 alweer met sneeuwen. Rond middernacht trekt ook in het oosten de laatste neerslag weg richting Duitsland en wordt het ook daar droog."

's Nachts 5 graden

En het is maar de vraag of het lang blijft liggen. "Vannacht lopen de temperaturen in Zeeland en de andere kustprovincies op tot zo'n vijf graden. Dan is de sneeuw daar natuurlijk snel gesmolten."

In het oosten en noordoosten is er meer kans dat de sneeuw blijft liggen. "Daar blijft het 's nachts vriezen, en komt er mogelijk in de ochtend nog een laagje sneeuw bij. Ook is daar vannacht en morgen kans op ijzel, iets waar wel rekening mee gehouden moet worden."

In het algemeen adviseert Schambergen de sneeuwpretliefhebbers: "Als je van de sneeuw wilt genieten, doe dat dan vanmiddag en vanavond, op het moment dat het valt. Want er is een goede kans dat het morgen op de meeste plekken alweer gesmolten is."

Benieuwd hoe laat het bij jou gaat sneeuwen? Check het hier: