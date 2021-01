Te donker, te licht, te blauw? Zo maak je wél goede sneeuwfoto's

Belichting aanpassen

Is dit te voorkomen? "Jazeker. Als je een camera hebt, kun je de instellingen op handmatig zetten en de sluitertijd langer maken, of de diafragma-opening vergroten. Als je fotografeert met je telefoon kun je vaak ook de belichting aanpassen. Daarnaast kun je de foto later in de nabewerking iets lichter maken. Dat kan natuurlijk ook als je met een normale camera fotografeert."

Ook kan het dat je sneeuwfoto een blauwe gloed krijgt. "Dat heeft te maken met de witbalans. Ook daarin kiest de camera weer voor een gemiddelde. Maar omdat er bij een sneeuwlandschap zóveel wit is, snapt de camera het niet, die denkt: dit is veel te licht en te warm, ik ga compenseren. En dus kiest de camera voor een koele kleurtemperatuur, waardoor je een blauwe gloed over je foto krijgt."

Warmer maken

Maar ook dit is op te lossen. "Dat doe je door in de camera je witbalans in te stellen op schaduw of bewolkt. En anders kun je het aanpassen in de nabewerking, door de foto iets warmer te maken."