Bonden roepen op: 'Houd bij hoeveel leraren met corona in ziekenhuis belanden'

Alleen het publiceren van besmettingscijfers is niet voldoende, vindt de vakbond. "Zeker nu we in een onzekere situatie zitten door de Britse coronavariant, hebben onderwijsmedewerkers echt behoefte aan meer informatie."

'Leraren baseren zich op onvolledige informatie'

Peter Althuizen, voorzitter van de onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) is het daar mee eens. Hij stelt dat door meer informatie bij te houden, leraren en onderwijsondersteunend personeel een betere afweging kunnen maken over het wel of niet fysiek lesgeven aan kinderen.

"Op dit moment baseren leraren die fysiek onderwijs uitvoeren zich op onvolledige informatie. Volledige informatie kan leraren mogelijk overtuigen om te kiezen voor het helemaal stoppen met fysiek onderwijs." Volgens hem is de enige uitzondering dan nog de opvang op school voor kinderen met een kwetsbare achtergrond en kinderen van ouders uit cruciale beroepen.