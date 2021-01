Premier Rutte biedt ontslag kabinet aan bij de koning

Premier Rutte heeft vanmiddag het ontslag van zijn kabinet aangeboden bij de koning. Rutte vindt wel dat hij zelf kan doorgaan als lijsttrekker van de VVD. "We zijn eensgezind, we dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het falende systeem." Hieronder het liveblog dat we vandaag bijhielden.

RTL Nieuws