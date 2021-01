Deze apen op Bali weten precies wat ze moeten stelen, en wat ze kunnen krijgen

Soms moet er flink worden onderhandeld voordat een toerist zijn spullen terugkrijgt. De langste onderhandeling die de onderzoekers zagen, was 25 minuten.

Aangeleerd gedrag

Voor het onderzoek van de Universiteit van Lethbridge in Canada werd 273 dagen gefilmd bij de tempel. Hoofdonderzoeker Leca: "Stelen en onderhandelen is een vorm van culturele intelligentie. Dit gedrag is aangeleerd en wordt in deze populatie van apen al minimaal 30 jaar in stand gehouden."