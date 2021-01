De sneeuw komt eraan: 'Groot deel van het land wordt wit'

In het westen van het land zal waarschijnlijk de meeste sneeuw vallen, zo'n vijf centimeter wordt daar nu berekend, zegt Huizinga. "In het oosten zo'n drie centimeter. Op de Wadden wordt nu één tot twee centimeter berekend."

Vooral zaterdag een witte wereld

Geniet er vooral zaterdag en een deel van de zondag van, zegt Huizinga, want heel veel meer dan die paar centimeter wordt het niet. "Is het droog en misschien een paar graden boven nul, dan blijft de sneeuw wel even liggen. Maar als er regen valt, is de sneeuw snel weg en er vallen wel een paar buien zondag. Toch denk ik dat het best kan zijn dat we de zondag nog met een wit wereldje beginnen."