OM eist 2 jaar cel en jeugd-tbs voor verdachte doodsteken Megan (15)

Anderhalf jaar in voorarrest

De advocaat van de verdachte zei eerder dat zijn cliënt handelde uit zelfverdediging. De tiener zit nu bijna anderhalf jaar in voorarrest in een jeugdinrichting. Voor een minderjarige verdachte is dat opvallend. De rechtbank besloot dat de zaak zo ernstig was en de maatschappelijke impact zo groot, dat de verdachte de zaak niet thuis met bijvoorbeeld een enkelband kon afwachten.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak in de zaak.