Zo reëel is een avondklok en dit kunnen we verwachten

Het Outbreak Management Team (OMT) is door het kabinet gevraagd om een spoedadvies uit te brengen over de invoering van een landelijke avondklok. Dat advies moet over een paar dagen klaar zijn.

'De avondklok is een zeer ingrijpende maatregel, maar wel een manier om het aantal contactmomenten, met name onder jongeren, te beperken', schrijft het team van deskundigen in het advies van deze week. Daarnaast zou het een effectief middel kunnen zijn om thuisbezoek te beperken.

Eerder advies OMT

Het is niet de eerste keer dat het team een advies over de avondklok uitbrengt. Afgelopen september en november adviseerde het OMT het instellen van een avondklok ook al.

'Deze maatregel kan effectief zijn om regionaal in te stellen, bijvoorbeeld in de grote steden die het meest aangedaan zijn in deze uitbraak', schreven de deskundigen in september.