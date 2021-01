OMT: op z'n vroegst in maart versoepelingen, aantal ziekenhuisopnames nog te hoog

In dat scenario zouden scholen, winkels en horeca weer (beperkt) open kunnen. Ook zou de maximale groepsgrootte omhoog kunnen.

Eind maart, in gunstigste geval

Maar dat niveau van ziekenhuisopnames en ic-opnames hebben we nog lang niet bereikt, heeft het OMT berekend. In het gunstigste geval daalt eind februari het aantal ic-opnames tot onder de 10, begin maart zou het aantal ziekenhuisopnames onder de 40 uitkomen.

Maar in deze berekeningen is het seizoenseffect (grondtemperatuur en luchtvochtigheid) niet meegenomen, dus waarschijnlijk worden de aantallen nog later bereikt.