'Ruzie bij de NS over afschaffen fluitje van de conducteur'

Met dit zogeheten technisch geleid vertrek (TGV) is volgens de NS tientallen seconden tijdwinst te behalen. Dat is nodig omdat de sprinter op dit traject vanaf 2023 elke zes à negen minuten zal rijden - met tussendoor ook nog de Thalys, de Eurostar én de sprinters uit de rest van Noord-Holland.

Hoofdconducteur

De VVMC maakt zich zorgen over de werkgelegenheid voor hoofdconducteurs. Die functie 'zoals wij die nu nog kennen', zal verdwijnen, denkt voorzitter Wim Eilert, want de sprinter naar Schiphol is waarschijnlijk een proeftuin voor álle sprinters. Henri Janssen van FNV Spoor deelt die vrees.

Volgens de NS-directie is de angst van de bonden ongegrond. Tijdwinst boeken is op andere trajecten niet nodig, zegt een NS-woordvoerder, dus zijn er ook geen plannen om TGV elders in te voeren. Het plan van de NS-directie ligt nu bij de ondernemingsraad en de bonden gaan ervan uit dat die een negatief advies geeft.