Wat blijft er - over tientallen jaren - over van het coronavirus?

En dus zou het meest logische scenario zijn, dat het virus op den duur minder mensen heel erg ziek maakt, maar zich wel makkelijk verspreidt. "Voor het virus is het het beste als mensen mobiel blijven, als jij in je bed moet blijven liggen omdat je ziek wordt, dan sterft het virus uit."

Vorige virussen en pandemieën

Gorben Pijlman is viroloog aan de Wageningen Universiteit, hij sluit niet uit dat ook andere coronavirussen, die nu slechts een verkoudheid veroorzaken, zijn begonnen als pandemie. "Het lijkt erop dat vorige coronavirussen via soortgelijke gebeurtenissen bij de mens zijn gekomen, dus dat er een overdracht via dieren is geweest. Dat weten we niet zeker want het is niet goed gedocumenteerd, maar het zou dus kunnen dat dit virus een verkoudheidsvirus wordt."