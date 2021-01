Dit is wat we weten (en niet weten) van de Britse variant van het coronavirus

1. We zijn in Nederland flink bezorgd, waarom?

De Britse variant is de hoofdreden dat we - hoogstwaarschijnlijk - nog een paar weken langer in lockdown zitten. Het kabinet maakt zich serieuze zorgen over deze variant, die in het Verenigd Koninkrijk tot enorme besmettingsaantallen leidt.

Dat het kabinet ongerust is, lijkt logisch als je kijkt naar de cijfers uit Groot-Brittannië, en ook Ierland. In Ierland lijken de besmettingscijfers te exploderen. Daar hebben ze het nu over een R-waarde van boven de 2. Ieder besmet persoon zou dan meer dan twee anderen aansteken. Vooral door die besmettelijkere variant.

Versoepel je in ons land de maatregelen, dan zou het kunnen zijn dat het daarna heel hard gaat met de besmettingen. Want die Britse variant is ook bij ons al aanwezig.