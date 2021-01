Dood 14-jarige scholiere Lotte schokt Almelo, drie aanhoudingen

De tiener werd zondagavond gevonden na een tip. Haar levenloze lichaam lag bij een sloot achter bedrijventerrein Het Wendelgoor.

Gisteren werden al twee verdachten aangehouden, twee personen uit Wierden en Almelo, voor mogelijke betrokkenheid. Een van hen is minderjarig. Vandaag heeft de politie een derde verdachte aangehouden: een minderjarige jongen uit Almelo.

Minderjarigen

Het slachtoffer is de 14-jarige Lotte. Het meisje zat in de tweede klas van het Zone.college Almelo. De directeur van de school laat in een schriftelijke reactie weten: "Ons hart en medeleven is bij de familie van het slachtoffer en bij onze hechte schoolgemeenschap. Wij richten ons op onze rol in deze heel vervelende zaak."

Op Facebook stromen condoleances binnen van geschokte plaatsgenoten en mensen die het meisje kennen. "Dit is het ergste wat ouders kan overkomen", zegt een moeder die het meisje kent.

Diep geraakt

De burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen, laat weten dat het nieuws hem diep heeft geraakt. "Dit is de grootste angst van elke ouder. Mijn gedachten en medeleven zijn bij de familie van dit jonge meisje. Ik wens hun veel kracht toe om dit enorme verdriet te kunnen dragen."