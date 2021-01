RTL Nieuws

Morgenavond zal het kabinet bekendmaken dat de huidige coronamaatregelen met drie weken worden verlengd, tot zeker 9 februari. Minister De Jonge en premier Rutte geven dan om 19 uur weer een persconferentie. Die is live te volgen op RTL4, RTL Z en onze website.

Zorgen om Britse variant

"De zorgen zijn groot in Groot- Brittannië en die zorgen hebben we ook hier", zegt minister De Jonge vandaag. "Als die Britse variant, die zich in Engeland zoveel sneller lijkt te verspreiden, zich ook op Nederlandse bodem snel gaat verspreiden dan hebben wij ons daar ook in Nederland zorgen over te maken. Daarom moeten we het aantal besmettingen verlagen en die verspreiding van de Engelse variant vertragen."

Morgen komt De Jonge met meer duidelijkheid over de Britse variant. "Maar we weten dat die mutant op Nederlandse bodem is en waar die toe kan leiden."

Premier Rutte sprak afgelopen vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie ook al zijn zorgen uit over de Britse variant. "Het tekent zich nu nog beperkt af, maar je moet aannemen dat de Britse mutatie geleidelijk het virus zoals we dat tot nu toe kenden gaat verdringen", zei de premier.