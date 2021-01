KNMI waarschuwt weer: pas op voor gladheid en mist op de wegen

De gladheid zorgde vanochtend voor meerdere ongelukken. Zo belandden door extreme gladheid in de omgeving van Staphorst twee auto's in de sloot ter hoogte van het restaurant De Lichtmisen en vloog er een auto uit de bocht op de Hasselterweg in Rouveen. Ook op de A1 en de A6 ging het mis.

'Minder extreem'

"We verwachten vannacht dat het minder extreem is", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Afgelopen nacht was het kouder en ijzel. Dat maakte de situatie op de wegen verraderlijker. Maar ook vannacht moeten mensen opletten. Zeker op de lokale wegen."

Het is momenteel nog rustig op de wegen. Voor zover bekend zijn er ook nog geen ongelukken gebeurt.