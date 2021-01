Sneeuwtoerisme bij Drielandenpunt: 'Boeteapparaten raakten overbelast'

Goed gedragen

"Ik ben even gaan kijken op het Drielandenpunt, het was daar erg druk met zowel komend als gaand verkeer. Vooral gezinnen waren onderweg, met hond, kinderen en slee. Veel mensen kwamen van ver weg, onder meer uit Eindhoven en Den Bosch."

Volgens de burgemeester hebben mensen zich in de bossen verder goed gedragen op het gebied van de coronaregels. "Maar met name voor de inwoners van Vijlen en een deel van Vaals is het niet zo fijn om de hele dag die stroom verkeer voor je deur te hebben."