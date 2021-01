We worden overspoeld met dieetmiddelen: 'Het is miljardenbusiness'

Lockdowneffect

Bij Kruidvat is in januari altijd een piek in de verkoop van afslankproducten te zien. Maar de afgelopen jaren neemt de vraag wel iets af. "In 2020 is de vraag wel weer licht gestegen ten opzichte van 2019", zegt een woordvoerder. Onduidelijk is of dat komt, doordat de sportscholen dicht zijn.

Er was wel een lockdowneffect. Als we toch het huis niet uit mogen, maakt het even minder uit hoe we eruit zien. "In het begin van de eerste lockdown zagen we dat klanten minder behoefte hadden aan dieet -en sportproducten. Aan het einde van deze periode (mei/juni) zagen we de behoefte aan een gezonde levensstijl weer toenam."

Eiwitpoeder

Kruidvat ziet net als Etos nog een andere trend. De verkoop van sportsupplementen, zoals eiwitpoeder, zit juist in de lift. "Ook nu de sportscholen dicht zijn wordt dat goed verkocht. Veel mensen hebben thuis ook halters en fitness-elastieken liggen, toen we die vorig jaar in de winkel hadden werden die goed verkocht," zegt een Etos-woordvoerder.

Bij Etos werden deze januarimaand tot nu toe iets minder dieetrepen en dieetshakes verkocht als andere januarimaanden. Mogelijk nemen mensen meer tijd om gezond te koken, nu ze thuis werken. Dat zien ze bij Albert Heijn, dat onderdeel is van hetzelfde moederconcern als Etos. "Er wordt veel vaker voor gezonde voeding gekozen."