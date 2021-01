Huisartsen onder zware druk door corona: lange werkdagen, uitval en zelfs sluiting

Kunst en vliegwerk

Huisartsen door het hele land houden met kunst- en vliegwerk de zorg draaiende. Het is een combinatie van factoren die het werk zwaar maakt.

Waren in de eerste coronagolf de spreekkamers nagenoeg leeg omdat zorg massaal werd gemeden, nu komt er veel meer op het bordje van de huisarts terecht. "We kunnen minder doorverwijzen naar de specialist in het ziekenhuis, dus nemen we veel taken over van de ziekenhuizen. Sommige patiënten zien we nu veel vaker."

Ook durven patiënten weer meer te vragen. En dus komen er steeds meer telefoontjes binnen. "Het zorgt allemaal voor meer werk", zegt Tim Olde Hartman, huisarts in Nijmegen.

De wachttijd in zijn praktijk is opgelopen tot anderhalve week. "Normaal konden mensen dezelfde week nog terecht." Daarbij komt dat huisartsen vanaf februari een belangrijke taak krijgen in het vaccineren van de groep 18 tot 60 jaar met een medische indicatie.