School Zeist stuurt 150 examenleerlingen naar huis na besmettingen op huisfeestje

'Ontzettend stom'

Wat de rector dacht toen hij van het feestje hoorde? "Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ontzettend stom natuurlijk. En ook kwalijk dat leerlingen gewoon naar school zijn gekomen. Je doet als school zo je best om corona buiten de deur te houden en het ging zo goed." De rector benadrukt: "We hadden voor de kerstvakantie ook nog zo gezegd: 'blijf thuis, hou nog even vol'."

Brokers snapt ook wel: "Het zijn pubers. Die hebben zin in een feestje na zo'n rotjaar. Het is ook voor hen ontzettend jammer dat leuke dingen nu niet kunnen."

De grote vrees is dat het aantal besmettingen nog verder oploopt. "Tot nu toe is er nog geen personeel ziek, maar je weet niet wat er nog kan gebeuren. We kunnen niet anders dan afwachten."